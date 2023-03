Italian Design Day: le iniziative svolte a Tel Aviv

(ANSA) - TEL AVIV, 11 MAR - Si sono svolte nei giorni scorsi le iniziative a Tel Aviv per la settima edizione dell''Italian Design Day' (Idd), la rassegna tematica nata nel 2017 dalla collaborazione tra il Ministero per gli Affari Esteri e il Ministero della Cultura, per promuovere l'eccellenza dell'arredo, dell'architettura e del design italiano all'estero.

Le iniziative legate alla rassegna in Israele, coordinate dall'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni, sono state legate al Salone del Mobile di Milano in programma dal 18 al 23 aprile. Il tema dell' Idd scelto per il 2023 è 'La qualità che illumina' e nasce - ha ricordato l'Ambasciata - dalla necessità "di mostrare la sinergia tra le diverse sfaccettature del settore e di dedicare particolare attenzione alla sostenibilità e l'inclusione".

L'Italian Design Day in Israele ha segnato quest'anno - ha sottolineato l'Ambasciata - anche la crescita dell'interscambio commerciale tra i due Paesi nel settore del design e dell'arredo Made in Italy. Secondo i dati del 'Central Bureau of Statistics' israeliano relativi al 2022, l'Italia ha esportato in Israele mobili e componenti d'arredo per 237 milioni di dollari, in crescita del 7,3% rispetto al 2021. Le iniziative nell'ambito dell'Italian Design Day sono state "un'occasione per valorizzare il ruolo del design e della creatività sul piano commerciale e culturale nelle relazioni tra Italia e Israele".

Tra le manifestazioni l'Ambasciata ha ricordato quella svoltasi presso l'Holon Institute of Technology: una guest lecture della Vice Presidente e Segretario Generale della Fondazione Achille Castiglioni, Giovanna Castiglioni, intitolata 'La figlia Giovanna racconta Achille Castiglioni'. "Un'occasione unica - ha detto l'Ambasciata - per gli studenti della facoltà del design dell'Istituto, che hanno potuto immergersi nella storia del 'grande maestro del design' e del suo processo creativo e che hanno risposto all'iniziativa con grande partecipazione e curiosità". Da segnalare anche nella cornice di Liebling Haus di Tel Aviv, la conversazione tra Giovanna Castiglioni e l'Architetta Sabrina Cegla "incentrata sul tema dell'illuminazione, con l'allestimento di alcune delle più iconiche lampade disegnate da Achille Castiglioni, viva testimonianza delle radici del design italiano"."È un vero onore portare in giro per il mondo i progetti, le storie e il processo creativo legati ad Achille Castiglioni. Personalmente - ha dichiarato Giovanna Castiglioni - amo farlo in modo interattivo con il pubblico che mi ascolta perché le persone si ricordino degli oggetti per la loro funzione prima di tutto, per la scelta del nome, ma anche di molti dettagli scelti indubbiamente con serietà...e perché anche con un alto senso dell'umorismo tipico di mio padre Achille". (ANSA).