Italia-Libano: ambasciatrice, design come fattore di sviluppo

(ANSAMed) - BEIRUT, 11 MAR - La qualità del design italiano è un "fattore di sviluppo sostenibile e responsabile": con queste parole l'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha inaugurato nelle ultime ore a Beirut, assieme a Claudio Pasqualucci, direttore dell'ufficio libanese dell'Italian Trade Agency (Ita), un'esposizione di fotografie e di oggetti iconici dedicata proprio al design italiano.

La mostra si svolge nell'ambito delle iniziative organizzate dalle istituzioni italiane in Libano dall'8 al 15 marzo nel più ampio contesto dell'Italian Design Day del 9 marzo scorso.

Il tema conduttore dell'edizione di quest'anno - Energia del design per le persone e per l'ambiente. la qualità che illumina - è volto a promuovere la partecipazione internazionale alla 61/a edizione del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 18 al 23 aprile 2023, accanto al quale si svolgerà Euroluce, evento dedicato al design dell'illuminazione e all'illuminotecnica.

Inaugurando l'esposizione nella sala di Beirut Rebirth a Gemmayze, uno dei quartieri devastati dall'esplosione del porto di Beirut nell'agosto del 2020, l'ambasciatrice Bombardiere ha affermato che "il design italiano, attraverso la sua energia concettuale e produttiva, punta a portare 'luce', con lo strumento che da sempre gli è proprio: la qualità, intesa non come lusso, ma come fattore di sviluppo sostenibile e responsabile".

L'evento di Gemmayze è stato preceduto da una tavola rotonda riservata agli addetti ai lavori presso La Galerie Semaan di Beirut e a cui ha partecipato, tra gli altri, l'architetto e designer italiano Paolo Zani. Lo stesso Zani incontrerà nei prossimi giorni gli studenti di tre università libanesi, Alba, Usek e Università Libanese.

L'esposizione di Gemmayze "comprende una selezione di oggetti e complementi d'arredo del design italiano, legati dal filo conduttore comune della qualità, della fruibilità e della sostenibilità, presentazioni immersive ed interattive create grazie all'intelligenza artificiale". Gli oggetti sono accompagnati dalla mostra fotografica 'Light on Made in Italy", realizzata da "INTERNI - The Magazine of Interiors and Contemporary Design" e promossa dall'Istituto Italiano di Cultura in Libano. (ANSAMed).