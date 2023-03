A Skopje grande successo della sfilata di moda italiana

(ANSA) - SKOPJE, 11 MAR - Grande successo ieri sera per la sfilata di moda organizzata presso l'East Gate Mall di Skopje dall'Ambasciata e dall'Ufficio ICE in occasione della settima edizione dell'Italian Design Day. Presente all'evento, l'Ambasciatore Andrea Silvestri ha ricordato il tema della giornata di quest'anno: "La qualità che illumina: l'energia del design per le persone e per l'ambiente". L'Ambasciatore ha rimarcato il valore dell'energia intellettuale e innovativa del design italiano, la cui sfida oggi è quella di contemperare la tradizionale alta qualità italiana con l'attenzione per i nuovi temi della sostenibilità e dello sviluppo responsabile.

Nel corso della sfilata - che ha coinciso con l'apertura della 26ma edizione del Fashion Weekend Skopje - sono state presentate le ultime collezioni di Armani Exchange, Liu Jo, Patrizia Pepe, Twin Set, Sigma Jewelery, Dan John, Erreà, Lemare, Tosca Blu, Bark Shoes, Fratelli Bovo, Daniela Coaro, Utopia, Smaragd, Dioptra Optics e Kiko Milano, raccogliendo l'entusiasmo del folto pubblico presente. I negozi di East Gate Mall aderenti all'iniziativa effettueranno una promozione sui prodotti italiani nei prossimi giorni.

Ad arricchire la giornata, la presenza di uno dei più famosi designer italiani, Arslan Dodo, che ha tenuto una masterclass alla Facoltà di Ingegneria Meccanica di Skopje dedicata al design italiano e alle sue opere, oltre a partecipare al public talk tenuto nell'ambito del Fashion Weekend Skopje (un incontro tra designer, fashion blogger, giornalisti e professori del design, dedicato quest'anno al tema "Small but perfect: the energy of design for people and environment"). Con uno stile eclettico riconoscibile, Arslan Dodo ha progettato molti pezzi unici ed è specializzato in mobili e illuminazione. Vincitore del Young & Design Prize e del Mini Design Awards, Arslan Dodo è senz'altro uno dei designer più apprezzati al mondo ed è docente in diverse università.

Con questa rassegna, ogni anno la Farnesina valorizza nel mondo la qualità del disegno industriale italiano, raccontando un'Italia che innova, crea e inventa. In quest'occasione, viene inoltre promosso il Salone del Mobile di Milano, una delle manifestazioni di punta a livello internazionale sul design d'arredamento, che si terrà quest'anno dal 18 al 23 aprile.

