Tunisi: Amb. Saggio con marionanni a Fiera Artigianato

(ANSA) - TUNISI, 10 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Tunisia Fabrizio Saggio e il Maestro della luce marionanni hanno visitato gli stand degli artigiani sostenuti dai progetti di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS Tunisi presso la Fiera dell'Artigianato del Kram. Lo rende noto la Rappresentanza diplomatica italiana sui social. Presso la Fiera del Kram,si è aperta oggi la 39a edizione della Mostra dell'Artigianato Creativo, con la partecipazione di 1.200 espositori. Inaugurata dal primo ministro Najla Bouden, e dal ministro del Turismo e dell'Artigianato Moez Belhassine questa mostra è organizzata dall'Ufficio nazionale dell'artigianato tunisino (ONAT) e vede la partecipazione di artigiani, aziende, giovani promotori e studenti in vari campi tra cui tessitura manuale, stoviglie, mobili e profumi.

Il Ministro del Turismo e dell'Artigianato Mohamed Moez Belhassine ha sottolineato che la manifestazione è un evento importante per il settore dell'artigianato, vitale per l'economia nazionale, e che dà lavoro a oltre 300 mila artigiani e artigiane. È anche un'opportunità per svelare la creatività e l'innovazione dei giovani artigiani, ha affermato, "sottolineando la necessità di lavorare di più per aumentare le esportazioni nel settore dell'artigianato, soprattutto perché c'è una forte domanda per la destinazione tunisina e per i prodotti artigianali". (ANSA)