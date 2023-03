Nasce a Mumbai Gruppo di lavoro Germania-Italia

(ANSA) - NEW DELHI, 10 MAR - Si è tenuto oggi a Mumbai il primo incontro del "Germany and Italy in India Working Group on Manufacturing and Automotive", negli uffici della IICCI, la Camera di commercio italiana in India.

Il gruppo è stato costituito sotto il patrocinio delle ambasciate di Germania e di Italia in India, e vede la Camera di commercio indo-tedesca (IGCC) e la Camera di commercio italiana in India (IICCI) nel ruolo congiunto di segretariato.

All'incontro erano presenti l'Ambasciatore tedesco in India e Bhutan, Philipp Ackermann, l'Ambasciatore italiano in India e Nepal Vincenzo de Luca, assieme ai Presidenti delle due Camere coinvolte, Amit Roy e Anupam Chaturvedi, al CEO della IICCI Claudio Maffioletti e al DG della IGCC Stefan Halusa.

Rappresentanti di un campione delle aziende dei due paese attive in India hanno condiviso la propria esperienza: per la Germania, Mercedes Benz,Volkswagen,Siemens; per l'Italia Bettinelli Automation Components e Brembo Brake.

Il gruppo di lavoro è stato istituito nella convinzione che Germania e Italia, le potenze manifatturiere dell'Unione Europea, possano fungere da forza trainante per ulteriori investimenti in India di altri produttori europei e per migliorare le condizioni operative delle imprese già presenti.

Per le iniziative di rappresentanza nei confronti delle agenzie indiane e per individuare le questioni più urgenti nei negoziati per l'accordo di libero scambio tra UE e India, il gruppo opererà nella cornice della FEBI, Federation of European Business in India, di prossima costituzione Tra le prime iniziative in cantiere, il progetto pilota per il trasferimento di tecnologie e buone pratiche dell'UE in India, con la costituzione di un centro per l'industria 4.0 nel settore manifatturiero e in quello automobilistico. (ANSA).