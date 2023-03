L'Italian Design Day nelle strade spagnole

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Al via la campagna sperimentale pubblico-privato promossa dall'Ambasciata d'Italia a Madrid ("El diseño italiano a pie de calle") che porta l'Italian Design Day (IDD) nelle strade spagnole.

Un'iniziativa che si realizza in collaborazione con i rivenditori di prodotti italiani che hanno aderito numerosi alla campagna. L'iniziativa si sviluppa nell'arco di due settimane, dal 6 al 20 marzo. Gli esercenti interessati, che decidono uno sconto su alcuni prodotti, espongono in vetrina il simbolo dell'IDD. Gli sconti proposti vanno dal 10 al 15% per un periodo variabile, anche di due settimane.

Lo scopo è anche quello di creare una rete di negozi di design italiano in Spagna disponibili a collaborare con l'Ambasciata e con la rete consolare italiana per altre iniziative finalizzate all'innovazione. Ai clienti dei negozi aderenti alla campagna, saranno distribuiti stickers con il logo dell'IDD e l'allegato pieghevole con il programma annuale di promozione del design italiano in Spagna a cura dell'Ambasciata, del Consolato Generale a Barcellona, dei due Istituti Italiani di Cultura e dell'Ufficio ICE di Madrid. (ANSA).