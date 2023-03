Lisbona: Davide Groppi ospite all'Italian Design Day

(ANSA) - LISBONA, 10 MAR - Straordinario interesse del pubblico portoghese per l'Italian Design Day organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona. Per la manifestazione annuale destinata a promuovere il design italiano nel mondo e dedicata quest'anno al tema 'La qualità che illumina', l'Ambasciatore Formosa ha invitato il noto designer di luce Davide Groppi a tenere una conferenza presso l'Accademia di Belle Arti di Lisbona, in dialogo con il prestigioso architetto portoghese Ricardo Carvalho. Oltre 500 persone hanno assistito al dibattito, sia nell'affollatissima sala dell'Accademia che attraverso la diretta streaming trasmessa dall'Ambasciata e disponibile online da oggi.

L'Ambasciatore Formosa ha introdotto il dibattito evidenziando il prestigio internazionale del marchio Groppi, noto per le lampade d'autore che coniugano artigianalità e invenzione e hanno meritato, oltre a diversi premi internazionali, un doppio Compasso d'oro ADI nel 2014 e un premio Compasso d'Oro Menzione d'Onore nel 2016 per la lampada a batteria ricaricabile 'TeTaTet'. Davide Groppi, a sua volta, ha illustrato il proprio percorso professionale e artistico, dal primo laboratorio artigianale ad un'azienda di oltre 60 dipendenti, nel contesto del fertilissimo universo creativo italiano: dall'ispirazione dei mirabili chiaroscuri di Caravaggio fino all'illuminazione minimal per le tavole dei grandi chef stellati come Bottura e Cracco, passando per i fondamentali incubatori della creatività italiana e internazionale rappresentati da Triennale di Milano e Salone del Mobile.

Nel presentare l'iniziativa alla stampa, l'Ambasciatore Formosa ha colto l'occasione per ricordare che «Milano si prepara proprio in questi giorni ad inaugurare il Salone del Mobile, nell'anno particolarmente felice in cui, dopo 4 anni di pausa dovuta al covid, torna a realizzarsi anche Euroluce, importante manifestazione che celebra l'illuminazione».

L'iniziativa di Lisbona, nel celebrare la speciale attenzione che la luce accende su persone e ambiente, ha voluto sottolineare i temi della candidatura di Roma a ricevere l'Expo nel 2030 sotto lo slogan "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione". (ANSA).