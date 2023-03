La disinformazione al centro di evento ambasciata Italia in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - Focus sulla disinformazione ieri all'Ambasciata d'Italia a Washington per l'evento 'Trust, Truth, and Influence in the Digital Age' al quale ha partecipato James Rubin, Inviato Speciale e Coordinatore del Global Engagement Center del dipartimento di Stato americano.

L'evento, in partnership con Globally e Young Professional in Foreign Policy (YPFP) e parte della Digital Diplomacy Series dell'Ambasciata italiana, è stato aperto dall'Ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia.

"La brutale invasione dell'Ucraina da parte russa non si sta combattendo solo sul territorio ma anche nella sfera dell'informazione, con ripercussioni su fiducia, verita' ed influenza: fiducia nei leader politici e nelle istituzioni; il delicato equilibrio tra verita' e propaganda e la diffusione di quest'ultima online; il ruolo della tecnologia nell'influenzare il pubblico", ha evidenziato l'Ambasciatrice in apertura. Rubin ha sottolineato come l'informazione faccia parte da anni dell'arsenale militare di Mosca, citando esempi concreti di azioni di disinformazione russa dall'inizio del conflitto ed evidenziando la necessita' "di utilizzare la verita' come arma per contrastarle". Rubin si e' soffermato inoltre sulla disinformazione ad opera di Pechino e sul sostegno di Cina, Corea del Nord e Iran alla narrazione di Mosca.

All'intervento di Rubin e' seguita una conversazione, moderata da Aubrey Cox Ottenstein, co-fondatrice e CEO di Globally, che si è concentrata non solo sul ruolo delle piattaforme social media nel contrasto alla disinformazione ma anche su come rafforzare le partnership tra governi, piattaforme e media per migliorare la qualita' dell'informazione e accrescere la fiducia del pubblico. (ANSA).