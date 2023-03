Italian Design Day: luce e tecnologia, incontro a Barcellona

(ANSA) - MADRID, 10 MAR - Come garantire che il design resti al passo delle esigenze attuali di sviluppo tecnologico e di illuminazione, ma senza rinunciare alla sostenibilità, all'arte e alla bellezza? È stato questo l'argomento al centro dell'incontro "Luce ed energia: habitat e città", tenutosi ieri presso il Disseny Hub di Barcellona nell'ambito dell'Italian Design Day.

L'evento, cui hanno partecipato oltre 120 persone, è stato organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, con la collaborazione dell'Istituto Europeo del Design (Ied) di Barcellona e del Museo del Design di Barcellona, con l'obiettivo di promuovere il design italiano nel mondo.

All'incontro hanno partecipato diversi attori protagonisti del mondo del design, che si sono confrontati sugli argomenti citati in un dibattito mediato da Michela Mezzavilla, architetto e lighting designer scelta come ambasciatrice dell'Italian Design Day 2023 a Barcellona. L'evento è stato introdotto da Emanuele Manzitti, console italiano a Barcellona, che ha ricordato come "il design sia un ambito privilegiato di collaborazione tra Italia e Spagna". (ANSA).