Italian Design Day: Ecuador,la luce centrale nella creazione

(ANSA) - QUITO, 10 MAR - L'ambasciata d'Italia in Ecuador ha inaugurato la mostra fotografica 'Light on Made in Italy' nell'ambito della 7/a edizione dell'Italian Design Day, il cui tema è: 'Qualità che illumina. L'energia del design per le persone e l'ambiente', che si concentra sulla luce come protagonista del nostro mondo iperconnesso e, al tempo stesso, sulla sostenibilità come sfida ambientale a partire dal ridisegno di modelli di business basati sull'uso efficiente del risorse per un design più duraturo, rinnovato e riutilizzabile.

La mostra allestita a Quito, sottolinea un comunicato, diventerà quasi certamente itinerante a livello nazionale, grazie al lavoro congiunto tra il ministero degli Esteri italiano e la rivista INTERNI, che ospita i prodotti di alcuni dei marchi di design più rappresentativi in ;;Italia.

Questa inaugurazione, organizzata insieme alla Camera di commercio binazionale ecuadoriana-Italiana e Scala Shopping, ha visto la partecipazione di quattro relatori, riconosciuti per il loro lavoro a livello nazionale, che hanno parlato dal loro punto di vista su diversi argomenti.

I primi due sono il designer Enrico Pupi Piagentini intervenuto sull'uso della luce nel design, e l'architetto Gabriela Morales Báez, che ha condiviso i dettagli del suo lavoro professionale attraverso la presentazione intitolata 'Italia icona del design mondiale'.

Sono quindi intervenuti l'architetto Christian Wiese che ha fornito dettagli sui suoi progetti durante la presentazione dal titolo 'Gli edifici che accarezzano il cielo' e infine l'architetto Igor Muñoz che ha dissertati sulla luce in architettura, tutte le conferenze disponibili sul nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/c/AmbasciatadItaliaaQuito.

Durante l'evento l'ambasciatrice Caterina Bertolini ha evidenziato che "questa iniziativa funge anche da spazio per preparare la strada alla più grande fiera di settore al mondo, il Salone del Mobile Milano 2023, un evento che si svolgerà dalle 18 alle 23 aprile, alla sua 61/a edizione e che quest'anno riunirà più di 1.900 espositori".

L'Italia è il Paese con il maggior numero di imprese del design in Europa (30.867 imprese, 64.551 addetti, un valore aggiunto di oltre 3.000 milioni, secondo i dati del 2021). Un settore che alimenta di innovazione e competitività il sistema produttivo nazionale.

La mostra sarà esposta da oggi nella piazza centrale di Scala Shopping, disponibile anche in formato digitale su www.vivereallitaliana.com.ec (ANSA).