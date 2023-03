Italian Design Day: a Hanoi 'illuminazione e qualità vita'

(ANSA) - HANOI, 10 MAR - Si è tenuto ad Hanoi un convegno sul tema "Qualità della luce - Energia. Design di qualità per le persone e l'ambiente", organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam, in collaborazione con l'Università di Ingegneria civile di Hanoi, nell'ambito dell'edizione 2023 dell'Italian Design Day e in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia.

Presenti all'evento l'ambasciatore Antonio Alessandro, il professor Pham Duy Hoa, rettore dell'Università di Ingegneria civile di Hanoi, il rappresentante dell'Unesco in Vietnam Christian Manhart, e l'ambasciatore del design italiano in Vietnam per il 2023 Roberto Grilli.

"Attraverso il convegno di oggi si vuole analizzare una delle principali sfide del design contemporaneo: come promuovere stili di vita che combinino funzionalità e benessere con la sostenibilità e la conservazione del patrimonio urbano" ha detto l'ambasciatore Antonio Alessandro introducendo i lavori.

Il rettore Hoa, sottolineando il contributo positivo di questa iniziativa al rafforzamento della cooperazione tra i due paesi attraverso lo scambio di esperti, ha evidenziato come il tema sia non solo direttamente correlato alla qualità della vita, ma anche associato alla sicurezza energetica e all'obiettivo di ogni paese delle zero emissioni.

Roberto Grilli, direttore generale di DZ Engineering, ha tenuto una presentazione di condivisione sul tema dell'importanza dell'illuminazione artificiale nell'ambiente urbano e per la valorizzazione dei siti storici, e ne ha discusso l'applicabilità in Vietnam, mostrando come l'illuminazione artificiale possa contribuire a creare un nuovo rapporto tra le persone e gli spazi urbani. (ANSA).