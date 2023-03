Italian Design Day: a Dublino architettura incontra il business

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - L'ambasciata d'Italia a Dublino ha celebrato l'Italian Design Day (Idd) organizzando in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, ITA Agenzia e la Camera di Commercio Italo-irlandese, una tavolva rotonda all'insegna di architettura e business nella sede dell'Irish Architectural Archive. All'evento hanno preso parte ospiti italiani e irlandesi: Aaron O'Grady, direttore amministrativo di Vision Branding Studios, Shane Crowley, direttore amministrativo di Dlight Lighting, Isacco Brioschi, di LuceTu di Milano e Gioacchino Acampora, di Carrozzeria Castagna Milano.

L'ambasciatore d'Italia in Irlanda Ruggero Corrias ha detto sull'importante evento nella capitale irlandese: "Celebriamo la settima edizione della Giornata del design italiano in tutto il mondo. A Dublino, siamo riusciti a combinare design, architettura e business in un eccezionale gruppo di discussione che 'illumina' un pubblico qualificato nella prestigiosa sede dell'Irish Architectural Archive". (ANSA).