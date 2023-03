Conferenza a Copenaghen per la Giornata italiana del design

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - All'insegna della qualità e della sostenibilità che se ne fa interprete, si è tenuta ieri, presso il Museo del Design di Copenaghen, la conferenza 'Quality always shines. The energy of design for people and the environment'.

Organizzata dall'Ambasciata d'Italia in occasione della VII edizione della Giornata italiana del Design, l'evento ha visto la partecipazione nella prestigiosa sede danese degli architetti Angela Rui e Anna Maria Indrio e dell'imprenditrice Federica Marchionni. Qualità, energia, sostenibilità e persone sono state la chiave dei loro interventi, declinate in termini di design, architettura e moda, secondo quanto si legge in una nota dell'ambasciata.

La natura ha un ruolo fondamentale nei progetti e nel design che è uno strumento collettivo - ha avuto modo di ricordare fra l'altro Angela Rui - per instaurare relazioni con l'ambiente, le persone e le altre specie: un approccio contemporaneo attraverso una sensibilità speciale nei confronti di quanto è intorno a noi e che caratterizza la scelta di soluzioni, luoghi e materiali, rispettando l'equilibrio con la natura e la vita. Ne è emerso un filone che unisce Italia e Danimarca nella ricerca di risposte sempre migliori, capaci di sintetizzare bellezza e gusto negli oggetti, ma anche nell'architettura, di cui Copenaghen è peraltro protagonista Unesco per il 2023. Anna Maria Indrio ne ha dato la testimonianza, raccontando tanti anni di rinomata esperienza professionale maturata vivendo tra i due Paesi e realizzando opere sostenibili che connettono passato, presente e futuro. Progetti costruiti per durare nel tempo, in equilibrio fra forma, materiali e luoghi - ha sottolineato - diventano i migliori esempi di sostenibilità.

La qualità della vita e dell'ambiente passa anche attraverso la moda, ha affermato infine Federica Marchionni: occorre quindi introdurre nel settore un'industria sostenibile che investa nel pianeta e nella giustizia sociale, attraverso l'educazione e la collaborazione di chi vi lavora. Anche qui, sono emersi con forza la capacità e l'approccio italiani, visibili d'altronde già in altri campi dove l'impegno di imprese del nostro Paese si traduce - persino nei grandi progetti infrastrutturali, in via di costruzione nella stessa Danimarca (fra cui ponti ed ospedali) - in un consapevole sforzo di avvicinare sempre di più eccellenza e sostenibilità. (ANSA).