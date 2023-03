'Turismo e Radici', a Baires mostra di foto 'Cuore italiano'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 MAR - Quasi dieci anni di viaggi e di esplorazioni di luoghi imperdibili del sud d'Italia hanno permesso alla fotografa italo-argentina Florencia Famà di raccogliere un vasto catalogo di immagini esposte da ieri nella sede del consolato generale italiano a Buenos Aires per la mostra 'Cuore italiano'.

Hanno partecipato al simbolico taglio del nastro tricolore, oltre all'autrice del materiale fotografico, il console generale Marco Petacco e l'ambasciatore in Argentina Fabrizio Lucentini, Commentando l'iniziativa di una mostra che per la prima volta potrà essere visitata dal pubblico negli spazi del consolato, Petacco ha evidenziato che "il suo obiettivo è fornire un sostegno culturale al programma attivato dal governo italiano denominato 'Turismo delle Radici'.

"Vogliamo far sì - ha spiegato il console generale - che persone che vivono in Argentina e che sono discendenti di migranti italiani, raccolgano la 'provocazione' e decidano di riscoprire l'Italia, e le sue regioni meridionali (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), visitando i luoghi da cui sono giunti via mare gli antenati.

Il Turismo delle Radici, ha concluso Petacco,, "è uno degli assi di promozione integrata, sia per gli italiani all'estero, che in generale per la ripresa del settore turismo in Italia. Un messaggio di italianità, ma anche di crescita turistica" che "fa parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che il consolato sostiene attraverso la mostra.

"Io - ha dichiarato all'ANSA la fotografa Florencia Famà - sono l'esempio vivente dell'effetto benefico che può provocare la scoperta dei luoghi da dove sono venuti gli antenati, nel mio caso i nonni".

"E' stato molto emozionante per me conoscere Nicotera - ha ancora detto - che ha un bellissimo mare azzurro. Dal 2014 ho viaggiato ogni anno per scoprire nuovi luoghi".

La mostra - ha concluso - è basata su immagini di cinque regioni, quelle da cui maggiormente sono venuti i migranti in Argentina: E l'ambizione di essa è poter risvegliare negli italo-argentini che la vedranno il desiderio di conoscere il luogo delle loro origini". (ANSA).