Italian Design Day in Vietnam, mostra sull'illuminazione

(ANSA) - HANOI, 09 MAR - L'illuminazione come forma d'arte è al centro della mostra inaugurata ieri ad Hanoi in occasione della settima Giornata del design italiano, organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam, in collaborazione con la Fondazione Dino Zoli di DZ Engineering Group, ed è parte delle attività per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia.

La mostra, dal titolo "Tutto è illuminato. Geografia degli scorci tra storia e contemporaneità", presenta venti pannelli che mostrano siti urbani storici e contemporanei dove DZ Engineering è intervenuta attraverso innovativi sistemi di illuminazione.

"Il tema scelto per quest'anno dal Ministero degli esteri, la luce e l'ambiente, sottolinea come l'illuminazione artificiale possa contribuire a plasmare una nuova visione dello sviluppo urbano combinando funzionalità, bellezza e benessere con la sostenibilità e la conservazione del patrimonio culturale", ha detto l'Ambasciatore Antonio Alessandro, sottolineando come questo tema sia strettamente connesso con quello della candidatura di Roma ad Expo 2030.

Nadia Stefanel, direttrice della Fondazione Dino Zoli per l'Arte Contemporanea e curatrice della mostra, ha spiegato che sei autori italiani sono stati invitati a raccontare dodici luoghi dove DZ Engineering è intervenuta utilizzando sistemi di illuminazione o telecomunicazioni integrati e innovativi. Lo hanno fatto attraverso fotografie che usano linguaggi diversi da cui emerge uno "stile italiano" basato su delicatezza ed equilibrio compositivo: il parco archeologico di Canne della Battaglia, il mausoleo di Galla Placidia, Castel del Monte, cattedrali, chiese e sinagoghe, attraverso un viaggio nel tempo che arriva fino alle moderne aree industriali e agli stadi, si rivelano uno spaccato della fotografia italiana, frutto della ricerca condotta dai sei autori invitati.

Sarà possibile visitare l'esposizione fino al 15 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, presso il Centro culturale e di promozione italiano Casa Italia ad Hanoi. (ANSA).