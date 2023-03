Italian Design Day in Oman con Francesco Faccin

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Ha avuto luogo allo "Scientific College of Design" di Mascate la conferenza magistrale di Francesco Faccin, testimonial e ambasciatore del design italiano in Oman per il 2023. "Il design può essere un modo per rendere concreto e visibile un tema astratto, che altrimenti resterebbe sospeso e aleatorio", ha detto Faccin a una platea di studenti e designer locali. L'incontro con il designer si è concluso con una presentazione di progetti-bandiera del suo Studio, esemplificativi di un approccio italiano al design che fa precedere la fase di lavorazione tecnica da quella più puramente creativa.

"A Mascate - ha commentato l'ambasciatore Pierluigi D'Elia al termine dell'evento - ho riscontrato un grandissimo interesse per la storia e i prodotti del design italiano. La celebrazione del design day con Francesco Faccin è l'occasione per avviare nuove opportunità di cooperazione sia nel settore economico che culturale nonché per promuovere in Oman la candidatura di Roma all'Esposizione Universale 2030 nel giorno in cui a Mascate sarà ospite anche la Giselle del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma". (ANSA).