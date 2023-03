In Romania iniziative per la Giornata del design italiano

(ANSA) - BUCAREST, 09 MAR - L'Ambasciata d'Italia, ICE Agenzia e l'Istituto Italiano di Cultura a Bucarest hanno organizzato l'8 e 9 marzo 2023 la Giornata del Design Italiano.

L'iniziativa, giunta alla settima edizione, si è sviluppata nell'ambito del Tavolo permanente per l'internazionalizzazione del design, coordinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obiettivo è stato presentare all'estero l'eccellenza del design italiano in tutte le sue declinazioni, anche in connessione con il Salone del Mobile di Milano, appuntamento di rilevanza globale nel settore, la cui 61ma edizione si svolgerà dal 18 al 23 aprile 2023. Il tema prescelto per la Giornata del Design Italiano 2023 è La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente: la qualità quale connettore lungo l'intera filiera del design italiano; l'energia quale elemento alla base del processo produttivo; la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente; le persone quale nucleo centrale attorno al quale concepire e sviluppare idee innovative per coniugare funzionalità e benessere.

Ambasciatrice del Design italiano in Romania è stata quest'anno la Prof.ssa Arch. Ingrid Maria Paoletti, docente del Politecnico di Milano. La Prof.ssa Paoletti vanta un ricco curriculum accademico e professionale. I suoi ambiti di ricerca riguardano il design tecnologico per l'architettura, con un'attenzione ai nuovi processi e prodotti per l'ambiente edificato e, in particolare, per la rigenerazione ambientale del settore edile. Nel 2018 ha fondato e da allora coordina il gruppo di ricerca PoliMi "Material Balance" "che mira a riequilibrare il rapporto con l'ambiente edificato attraverso un approccio responsabile al modo in cui viviamo, abitiamo, progettiamo e costruiamo" e la cui visione è "focalizzata su un rinnovato equilibrio tra il nostro habitat e la natura, lontano da un approccio consumistico".

Ingrid Paoletti è stata protagonista dei due momenti in cui si è articolata a Bucarest la Giornata del Design Italiano. L'8 marzo presso il Palazzo Primaveri ha avuto luogo il panel "Costruire e Ricostruire: Tecnologie e Materiali Innovativi", con il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Ordine degli Architetti e dell'Università Politecnica di Bucarest. Il 9 marzo l'Università di Architettura e Urbanistica "Ion Mincu" ha ospitato una masterclass della Prof.ssa Paoletti dal titolo "Materializing Light". Per l'Ambasciatore d'Italia Alfredo Durante Mangoni "a breve distanza dalla mostra 3CODESIGN|3R: Ridurre-Riciclare-Riutilizzare ospitata all'Istituto di Cultura, grazie a un'ospite d'eccezione come la Prof.ssa Paoletti, le istituzioni italiane in Romania desiderano ora approfondire con gli addetti ai lavori romeni, a partire dai protagonisti della Romanian Design Week, la straordinaria propensione del design italiano a mettere creatività, passione e innovazione al servizio delle esigenze di sostenibilità, rigenerazione e rinnovamento". (ANSA).