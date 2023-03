Design, conferenze a Madrid con la ceo dell'azienda Artemide

(ANSA) - MADRID, 09 MAR - Quest'anno la protagonista dell'Italian Design Day a Madrid è Carlotta de Bevilacqua, presidente e ceo della azienda leader nel campo dell'illuminazione Artemide: per oggi, l'ambasciata italiana ha infatti promosso tre conferenze tenute dall'imprenditrice, volte a trattare aspetti legati al tema di questa edizione della rassegna annuale, ovvero la luce e il suo rapporto con la qualità nel processo produttivo.

Il primo di questi interventi si è tenuto alla IE University, Escuela de Arquitectura y Diseño, mentre altri due sono stati messi in programma alla Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid e al Collegio degli Architetti di Madrid. Nella sua prima conferenza, di fronte a un pubblico composto principalmente da studenti di design, De Bevilacqua ha illustrato l'evoluzione storica degli studi sulla luce e come i progressi in questo ambito sono stati applicati alla produzione di Artemide nel campo del design. "Andare in profondità nella comprensione del significato della luce", in compatibilità con il "rispetto della sostenibilità", è infatti una delle priorità di questa ditta, ha spiegato.

"L'Italian Design Day è innanzitutto l'opportunità di raccontare e spiegare il dna di un'azienda e tutta la sua ricchezza", ha detto poi l'imprenditrice all'ANSA, a margine dell'evento, "anche a una generazione che sarà quella che farà il futuro, non solo del design". La rassegna, ha aggiunto, offre inoltre "un'occasione per raccontare, scambiare, ma anche ascoltare": nello specifico, "Artemide si riconosce moltissimo nella cultura del progetto spagnolo, e viceversa", secondo De Bevilacqua. "La luce più che mai, e io dico la luce di Artemide, è assolutamente non solo ispirata, ma anche ispira la rete di vita delle città spagnole e della cultura di questo Paese".

