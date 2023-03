Design: Bruxelles, mostra "Fare luce" con lampade De Lucchi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - In occasione della VII edizione della Giornata del Design Italiano nel mondo, dal tema "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente", si apre oggi, 9 marzo, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, la mostra "Fare Luce. Il design delle lampade di Michele De Lucchi". Un'iniziativa - aperta al pubblico da domani 10 marzo fino al 5 maggio - che vuole essere un omaggio all'architetto e designer Michele De Lucchi, che sarà presente in qualità di Ambasciatore della Luce.

La manifestazione, promossa dall'Istituto Italiano di Cultura, dall'Ambasciata d'Italia in Belgio e dall'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), mira a promuovere il design italiano ponendo al centro le aziende e gli enti leader del settore rendendoli protagonisti delle giornate-evento grazie ad un palcoscenico internazionale d'eccezione.

"Fare Luce" è un paesaggio multiforme di sorgenti luminose, dove il design dialoga e opera a favore della qualità dell'abitare. Le lampade esposte sono un esempio di quanto la cultura del progetto sia evolutiva e adattabile: una serie di soluzioni che sottolineano il ruolo della luce in rapporto ai bisogni legati all'habitat domestico, agli spazi lavorativi o a quelli più intimi e meditativi. Metallo, tessuto, pergamena, vetro soffiato, ceramica, marmo creano superfici che calibrano, riflettono e diffondono una luminosità ogni volta diversa. E i corpi delle lampade si lasciano adattare, spostare e modellare grazie a meccanismi high-tech o a semplici astuzie low-tech.

(ANSA).