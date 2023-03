Costa Rica: 'Vita da scienziata', una mostra al femminile

(ANSA) - SAN JOSE, 09 MAR - Si intitola 'Una vita da scienziata' la mostra organizzata a San Josè dall'ambasciata d'Italia in Costa Rica. L'esposizione fotografica - inaugurata ieri in occasione della Festa internazionale della donna e ospitata fino al 24 marzo dall'Università nazionale - presenta volti e competenze di grandi scienziate italiane e costaricane.

L'iniziativa intende promuovere la creatività femminile in tutti i campi. Biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghe, paleontologhe, informatiche: sono solo alcune delle professioni, condotte ai massimi livelli, delle scienziate fotografate.

Obiettivo dell'esposizione è comunicare al grande pubblico le eccellenze femminili nella scienza, ispirando le nuove generazioni e contribuendo al superamento degli stereotipi di genere che interessano ancora la pratica scientifica. (ANSA).