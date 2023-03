Ambasciata a Londra ospita Lissoni per l'Italian Design Day

(ANSA) - LONDRA, 09 MAR - L'ambasciata d'Italia a Londra celebra oggi l'Italian Design Day (Idd), fra i principali eventi promossi ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, insieme a ICE, Associazione per il Disegno Industriale (ADI), Fondazione ADI - Collezione Compasso D'Oro, Triennale di Milano, Salone del Mobile di Milano e Federlegno Arredo. Con il tema "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e l'ambiente", in questa edizione l'Idd si concentra sui diversi legami tra design e luce, energia e sostenibilità nel processo produttivo e sul ruolo delle persone come fruitori degli oggetti di design. In occasione dell'evento la sede diplomatica italiana nel Regno Unito ospita il rinomato architetto e designer Piero Lissoni, Fondatore e Direttore Creativo di 'Lissoni & Partners', in conversazione con Cajsa Carlson, vice-direttore di Dezeen.

Per l'occasione, vengono esposti diversi oggetti di design, progettati da Lissoni per famosi marchi italiani presenti nel Regno Unito.

"Sono entusiasta di ospitare la nuova edizione dell'Italian Design Day a Londra", ha dichiarato l'ambasciatore Inigo Lambertini. "Il design è la nostra finestra sulla contemporaneità dove la creatività e le tecniche innovative si fondono per rispondere alle esigenze del nostro tempo - ha aggiunto - grazie alle straordinarie competenze dei nostri designer e delle nostre imprese manifatturiere, l'Italia è leader sui mercati internazionali, offrendo prodotti eleganti e di elevata qualità". E ancora: "Ringrazio Piero Lissoni per essere qui con noi a promuovere il design italiano nel Regno Unito e ringrazio anche le aziende italiane presenti, per il loro contributo al successo dell'evento". (ANSA).