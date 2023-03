Polonia: a Varsavia concerto Europa Suite

(ANSA) - VARSAVIA, 08 MAR - Emozione all'auditorium Lutoslawski a Varsavia dove e' stata presentata l'"Europa Suite", la prima opera musicale "ispirata dalla lotta del popolo ucraino in difesa degli valori europei", composta da Matteo Ramon Arevalos e ideata per ricordare il primo anniversario dell'aggressione di Russia contro l'Ucraina. Nel aprire la serata il nuovo l'ambasciatore italiano in Polonia Luca Franchetti Pardo ha reso omaggio al popolo in lotta per difendere la propria identita' e ha sottolineando che "l'Italia e' pronta di accogliere l'Ucraina come membro della grande famiglia europea".

Il progetto musicale "Europa Suite" e' stato comissionato dagli istituti italiani di cultura di Cracovia e Varsavia nonche' dall'ambasciata d'Italia a Riga (in Lettonia) e realizzato da Emilia Romagna Festival grazie al sostegno della regione. L'opera eseguita da Camilla Lopez (voce), Vanni Montanari (flauto), Roberto Noferini (violino), Donato d'Antonion (chitarra) e da Matteo Arevalos (pianoforte, strumenti elettronici) e' basata sui testi degli autori classici e - secondo gli artisti - fa il riferimento al mito sull'Europa per rievocare "l'idea dello spazio comune delle culture e coscienze" dove c'e' posto per la varieta' degli popoli. Il ricavato degli concerti - nella capitale polacca, a Cracovia, Poznan e Riga - sara' destinato per una fondazione polacca che offre l'assistenza ai profughi ucraini. (ANSA).