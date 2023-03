Italian Design Day: diverse le iniziative in Spagna

(ANSA) - MADRID, 08 MAR - Sono svariate le iniziative promosse in Spagna dalle istituzioni nostrane in occasione dell'Italian Design Day, in programma domani.

Tra queste, spicca il ciclo di conferenze che impartirà a Madrid Carlotta Bevilacqua, Ceo dell'azienda leader in illuminazione Artemide, scelta come testimonial di quest'anno nel Paese iberico: alle 9.30, sarà impegnata alla IE University, Escuela de Arquitectura y Diseño, mentre alle 15 sarà alla Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid e alle 19.00 al Collegio degli Architetti di Madrid.

Si segnala poi l'incontro "Luce ed energia: habitat e città.

L'energia del design per le persone e l'ambiente", previsto sempre domani, alle ore 18.30 presso il Disseny Hub di Barcellona: nell'occasione, sarà presente Michela Mezzavilla, ambasciatrice del design italiano nella città catalana.

Inoltre, scadranno oggi i termini per aderire all'iniziativa dell'ambasciata italiana di in Spagna "Il design italiano per le strade", consistente in una campagna di sconti su prodotti 'made in Italy' a cui possono aderire punti vendita multimarca e monomarca: finora, vi hanno aderito 16 esercizi commerciali di Madrid e Barcellona. La lista definitiva sarà diffusa domani. La campagna sarà aperta fino al 20 marzo. (ANSA).