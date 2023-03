Il design italiano si presenta in Lettonia

(ANSA) - VILNIUS, 08 MAR - Avrà luogo nella giornata di domani presso l'Università Tecnica di Riga, in Lettonia, l'Italian Design Day, la rassegna tematica annuale lanciata nel 2017 dalla Farnesina, in collaborazione e con il sostegno del ministero della Cultura, per la promozione del design italiano nel mondo. La rassegna di quest'anno sarà dedicata al connubio tra qualità e sostenibilità.

"Con l'Italian Design Day portiamo in Lettonia due storie di successo che dimostrano quanto la creatività italiana sappia reinventarsi continuamente, senza rinnegare le sue storiche radici", ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a Riga, Alessandro Monti. "Il Made in Italy è lo strumento più efficace per raccontare all'estero l'Italia di oggi: dinamismo, inclusività, attenzione per l'ambiente e per le nuove generazioni".

Il programma avrà inizio alle ore 16.30 con l'inaugurazione della mostra 'Light on Made in Italy', realizzata per la rete della Farnesina dalla prestigiosa rivista Interni: un racconto per immagini delle eccellenze del comparto design nel segno della sostenibilità e dell'innovazione. Alle 17.15 la parola andrà agli ambasciatori del design Jacopo Costanzo, Gabriele Corbo e Michele Trebbi, dello studio WAR - Warehouse of Architecture and Research di Roma, inserito dalla rivista Platform fra le cinquanta migliori realtà dell'architettura e del design Under 40 in Italia, che dialogheranno con colleghi e studenti di Riga.

L'ambasciata d'Italia a Riga e l'Università Tecnica di Riga hanno da tempo avviato un percorso di collaborazione per lo sviluppo degli scambi accademici con l'Italia e la promozione della conoscenza della lingua italiana nei settori Stem. (ANSA).