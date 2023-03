Uruguay: festival gastronomico e biciclettata Made in Italy

(ANSA) - MONTEVIDEO, 07 MAR - L'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura (Iic) hanno in programma per sabato 18 marzo un duplice evento: il Festival gastronomico 'Cucina urbana italiana' e la seconda edizione della biciclettata 'Montevideo. Una capitale di cultura italiana'.

Il Festival 'Cucina urbana italiana', spiega un comunicato, con la direzione dello chef e divulgatore Sergio Puglia, si svolgerà nel Museo de las Migraciones (Mumi).

L'evento mira a promuovere la cultura gastronomica e i prodotti della cucina italiana, attraverso la presenza di ristoranti, locali gastronomici e importatori e la presentazione di ricette dal vivo, degustazioni e interventi di esperti che ne racconteranno la storia e le caratteristiche.

Pasta, pizza, risotto, farinata, arancini, cannoli, aperitivi saranno i protagonisti del Festival, organizzato in collaborazione con la Rete della Cucina italiana in Uruguay, che riunisce ristoranti italiani e distributori di prodotti alimentari 'Made in Italy'.

Inoltre, dopo il successo del 2022, torna la biciclettata 'Montevideo. Una capitale di cultura italiana', che partirà nel pomeriggio dal Mumi.

Il percorso toccherà vari luoghi legati a cultura, storia e patrimonio italiano a Montevideo. La carovana delle due ruote si fermerà presso la sede del Banco de la República, la Stazione ferroviaria centrale, Palazzo del Parlamento e Palazzo Buxareo.

Per partecipare alla biciclettata è necessaria la registrazione anticipata sul sito dell'Ambasciata d'Italia: https://ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo/it/ Quando il gruppo di ciclisti si ricongiungerà con il Festival gastronomico la serata proseguirà con approfondimenti sulla cultura della cucina italiana e dell'aperitivo, quindi con una grande festa a suon di musica dal vivo. (ANSA).