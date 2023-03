L'eccellenza medica italiana a Singapore, premiato Dario Campana

In occasione della Conferenza Addette e Addetti Scientifici e Spaziali che si è tenuta a Padova il 6 e il 7 marzo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha consegnato al prof. Dario Campana, ricercatore italiano basato a Singapore, il premio 'Italian Bilateral Scientific Award' per il suo contributo alla promozione dell'eccellenza medica italiana nella Città Stato.

"Sono estremamente onorato di questo riconoscimento - ha dichiarato il prof. Campana - che va anche a tutti i colleghi che hanno condiviso con me varie tappe di questo lungo percorso che mi ha portato dall'Italia alla Gran Bretagna agli Stati Uniti e adesso a Singapore. Nonostante sia via dall'Italia da molti anni, ho sempre mantenuto delle collaborazioni con centri italiani e la più recente è quella con il prof. Franco Locatelli all'ospedale pediatrico del Bambin Gesù a Roma. Abbiamo già trattato quattro bambini con leucemia acuta incurabili con trattamenti tradizionali usando cellule prodotte nel nostro laboratorio a Singapore con risultati estremamente incoraggianti. Il passo successivo sarà un protocollo clinico con il prof. Locatelli che coinvolge vari centri europei usando cellule prodotte a Roma. La ricerca scientifica è un'attività internazionale e il lavoro degli addetti e delle addette scientifiche è estremamente importante".

"Le relazioni tra Italia e Singapore in campo scientifico vivono un momento straordinariamente florido", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Vattani. "L'Italia si distingue qui per l'eccellenza della sua comunità scientifica che ricopre anche incarichi di altissimo livello nelle università e nei centri di ricerca locali. Per questa ragione la nostra ambasciata ha proposto per questo importante premio il Prof. Dario Campana. La qualità dei nostri ricercatori è riconosciuta anche dai singaporiani, come dimostra il grande successo del bando per progetti dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica lanciato lo scorso ottobre a cui hanno partecipato circa mille ricercatori dei due Paesi".

Il prof. Dario Campana è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei pionieri al livello mondiale della terapia cellulare per il cancro, dove ha rivoluzionato il trattamento della leucemia linfoblastica acuta, che purtroppo è la forma più comune di cancro a livello infantile. In particolare ha sviluppato il primo 'Chimeric Antigen Receptor' conosciuto in tutto il mondo con l'acronimo CAR per la T-cell therapy. Questo suo lavoro è stato riconosciuto anche a Singapore e fra i tanti altri premi, nel 2020 ha ottenuto dal governo di Singapore quello più importante per uno scienziato, ovvero il President's Technology Award. (ANSA).