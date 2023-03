In Giordania il Design italiano 'illumina' Amman

(ANSA) - TEL AVIV, 07 MAR - Da domani, e fino all'11 marzo, il design italiano di qualità e il Made in Italy "illuminano" la Giordania "in un'utile occasione di scambio e innovazione". Lo ha annunciato l'Ambasciata d'Italia ad Amman e l'Ufficio Ice presentando la 7/a edizione della giornata del Design italiano con la partecipazione in qualità di testimonial della professoressa Simona Bordone, docente allo Ied di Milano e responsabile dei progetti speciali per la rivista 'Domus'.

Quest'anno, la rassegna è dedicata al tema 'La qualità che illumina: l'energia del design per le persone e per l'ambiente', a riprova "di come il design italiano sia uno strumento di estremo valore per affrontare le sfide globali nella realizzazione di un futuro sostenibile".

Presso lo Zara Center di Amman - hanno spiegato - sarà possibile apprezzare "sette spazi espositivi con un'ampia vetrina di mobili, accessori e articoli dei principali brand italiani presenti in Giordania, accompagnati dalla mostra fotografica 'Light on Made in Italy' curata dalla rivista Interni". "Ancora una volta - hanno sottolineato Ambasciata e ufficio Ice - Italia e Giordania si uniscono per creare un evento culturalmente ricco e coinvolgente, accrescendo ulteriormente i già profondi legami".

L'ambasciatore italiano in Giordania, Luciano Pezzotti, ha sottolineato che "oggi come non mai pensare all'economia circolare e al riciclo dei prodotti è un'urgenza globale. Il futuro ci chiede di rivedere le nostre modalità di consumo sfrenato e insostenibile per il pianeta". Per questo - ha aggiunto - "l'Italia mette a disposizione di 100 Paesi la sua storica esperienza nel campo del design, mostrando come rappresenta uno strumento essenziale nella ricerca di soluzioni sostenibili. Oggi in Giordania rinnoviamo la nostra disponibilità a lavorare insieme per il cambiamento". (ANSA).