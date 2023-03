Cuba: Ice, via a corso di formazione nel settore agrifood

(ANSA) - L'AVANA, 07 MAR - Si è inaugurata oggi all'Avana la prima edizione del corso di formazione tecnico-manageriale del progetto 'Lab Innova', un programma integrato di assistenza promosso da Ice Agenzia nel settore agrifood che, per la prima volta si svolge in America Latina.

Dopo essere stata sperimentata con successo in Etiopia, Uganda e Mozambico nel 2019, questa iniziativa, riferisce un comunicato, "è stata successivamente replicata in Angola, Ruanda, Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal e Camerun, coinvolgendo complessivamente oltre 240 aziende africane, e 60 aziende italiane".

'Lab Innova' punta su formazione manageriale, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale per accrescere imprenditorialità e competitività delle imprese cubane, al fine di sostenere il processo di transizione verso un'economia orientata all'export ed aumentare le opportunità di business con l'Italia, leader nella trasformazione e nel packaging alimentare.

Il governo cubano sta cercando di sviluppare il potenziale produttivo da destinare all'esportazione per tabacco, alcuni tipi di frutta, caffè, cacao e canna da zucchero.

'Lab Innova Cuba' è stato inaugurato dall'ambasciatore di Italia a Cuba, Roberto Vellano, e da Simona Autuori, Direttrice di Ice Habana e vede la partecipazione di oltre 25 manager di imprese cubane, sia statali sia private, e della Cooperazione allo sviluppo italiana (Aics).

'Lab Innova Cuba' terminerà venerdì 10 marzo con una visita presso l'impresa Fructa Selecta, una delle aziende partners della cooperazione italiana allo sviluppo.

"Lab Innova offre alle imprese cubane statali e private un ampio programma di formazione che si concentrerà su alcuni settori chiave per l'internazionalizzazione del settore", ha dichiarato l'ambasciatore di Italia a Cuba, Roberto Vellano.

"Una conferma - ha aggiunto - dell'impegno del Sistema Italia per lo sviluppo della filiera agroalimentare a Cuba, attraverso progetti di cooperazione come CubaFruta e Hab.Ama, finanziati da Aics".

"Lab innova Cuba - ha infine detto la direttrice dell'Ice - si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sostegno al settore agroalimentare cubano, che Ice Agenzia da 3 anni sta sviluppando insieme ad Aics, con l'obiettivo di migliorare la capacità delle imprese cubane di competere sui mercati internazionali". (ANSA).