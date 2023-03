Brasile:ambasciata d'Italia si congratula con Godoy Mesquita

(ANSA) - BRASILIA, 07 MAR - Il ministero italiano degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha insignito ieri del Premio 'Science, she says!' Jaqueline Godoy Mesquita, dell'Università Federale di Brasilia. L'ambasciata d'Italia a Brasilia si congratula "vivamente con l'interessata, soprattutto perché la professoressa ha vinto la selezione per l'area geografica dell'America Latina, attribuita a cinque ricercatrici 'under 40' di altrettante aree del mondo".

La cerimonia di premiazione è avvenuta nell'ambito del convegno dei consiglieri scientifici italiani nel mondo, nell'aula magna del Palazzo Bo dell'Università di Padova. Erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Nata a Boa Vista, nello Stato di Roraima, matematica di fama per i suoi studi sulle equazioni differenziali, Mesquita ha ricevuto numerosi premi nazionali ed internazionali e, nel corso della sua attività di ricerca, ha instaurato stretti legami con la comunità matematica italiana. Si è inoltre distinta per la sua promozione degli studi matematici nei Paesi in via di sviluppo e tra le donne. (ANSA).