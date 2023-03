Turismo: evento ITB in Ambasciata d'Italia a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 06 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Berlino celebra questa sera il turismo italiano con "#ThisIsItaly", evento organizzato in collaborazione con ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e Regione Campania / Ischia / Distretto Costa d'Amalfi. La serata si svolge nel contesto di ITB Berlin, fiera di servizi per l'industria dei viaggi e forum di comunicazione e marketing del turismo, in programma dal 7 al 9 marzo nella capitale tedesca.

Quest'anno, dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia, l'Italia torna ad essere tra i principali protagonisti con oltre 280 espositori e 16 regioni italiane rappresentate.

Alla presenza del ministro del Turismo italiano, Daniela Garnero Santanché, prendono parte all'evento in Ambasciata numerosi operatori del settore italiani e tedeschi, rappresentanti istituzionali tedeschi e delle Regioni italiane coinvolte in ITB. Presente anche ENIT, con l'Amministratore delegato Ivana Jelinic. La serata rende omaggio in particolare alle eccellenze dell'artigianato e dell'enogastronomia campana - rappresentata dall'Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci - con l'allestimento di sei "isole d'esperienza" con prodotti tipici di Ischia e della Costa d'Amalfi nei saloni dell'Ambasciata.

"L'evento #ThisIsItaly è uno speciale sull'Italia, sulla nostra identità, una delle nostre identità, tra arte, cultura e natura, il Paese del turismo per eccellenza", così in apertura l'Ambasciatore Varricchio. Il turismo è uno straordinario strumento di crescita nel contesto del rilevantissimo rapporto economico bilaterale, con un interscambio che nel 2022, secondo primi dati di fonte tedesca, ha raggiunto il valore di circa 160 miliardi di euro. Per il Ministro Santanché si tratta di "una preziosa occasione per consolidare lo storico rapporto di amicizia con la Germania, primo mercato incoming per l'Italia, promuovendo e rinnovando strategie finalizzate a rafforzare la nostra industria turistica". (ANSA).