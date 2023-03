Panama: mostra di foto dei satelliti italiani Cosmo-SkyMed

(ANSA) - PANAMA CITY, 06 MAR - In un evento realizzato nella residenza dell'ambasciatore d'Italia, è stata ufficialmente presentata a Panama 'Looking Beyond', mostra fotografica di immagini satellitari realizzata da ministero degli Esteri italiano, Agenzia spaziale italiana (Asi) e Telespazio/e-Geos.

Curata dall'esperto di fotografia contemporanea Filippo Maggia, riferisce un comunicato, 'Looking Beyond' "è un percorso espositivo di immagini della costellazione satellitare italiana Cosmo-SkyMed che mira a valorizzare le molteplici applicazioni del rilevamento satellitare con particolare riferimento ai infrastrutture, agricoltura, sicurezza, monitoraggio dei cambiamenti climatici e prevenzione dei disastri ambientali".

Alla presentazione hanno assistito una delegazione di Asi guidata dal presidente Giorgio Saccoccia, il presidente dell'International Astronautical Federation (Iaf), Clay Mowry, autorità politiche e rappresentanti delle agenzie spaziali e dei centri di ricerca di oltre venti Paesi dell'America Latina, in missione a Panama in occasione della quinta edizione dell'International Space Forum (ISF) - Capitolo America Centrale e Caraibi, in volgimento oggi nella capitale panamense. (ANSA).