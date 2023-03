Mostra permanente Paesaggi d'Italia a Consolato Cordoba

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Le opere della pittrice italo-argentina Matilde Hubaide donate dall'artista al Consolato Generale d'Italia a Cordoba, in Argentina, faranno parte della mostra permanente "Paesaggi d'Italia-Caminando por Italia" che arricchirà la sala d'attesa del Consolato e sarà quindi visibile dal pubblico che quotidianamente accede a questi locali per usufruire dei servizi consolari.

Le opere rappresentano alcune delle città e dei luoghi più emblematici d'Italia, come Venezia, Genova o la piazza Superiore di San Francesco ad Assisi, ritratti dall'artista nel corso dei suoi numerosi viaggi nel nostro Paese. La mostra è parte del ciclo "Italia Lidera", a cui Matilde Hubaide aveva già preso parte nel 2022, che ha l'obiettivo di diffondere l'italianità e l'influenza dell'Italia nella cultura, arte, economia, cucina, scienza. Matilde Hubaide, nel corso dell'inaugurazione dell'esposizione, ha dichiarato commossa "questi disegni sono nati in Italia e ora tornano all'Italia affinché' il pubblico possa vivere questi posti meravigliosi, seppure attraverso delle immagini, e avere voglia di visitarli".

(ANSA).