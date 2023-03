Lituania: ambasciata Italia ricorda 100 anni storia diplomatica

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Vilnius in Lituania ha allestito una mostra presso la Biblioteca presidenziale Valdas Adamkus di Kaunas, situata nello stesso edificio che nel periodo tra le due Guerre Mondiali fu sede del ministero degli Esteri lituano.

In mostra alcuni dei più significativi documenti storico-diplomatici italiani sul cruciale e determinante periodo successivo alla fine della Prima Guerra mondiale, in cui la nascente - ma ancora non riconosciuta - Repubblica di Lituania stabilì fin dal 1919 i primi rapporti con l'Italia, ricevendone, in una fase molto delicata e cruciale dell'avvio dei propri rapporti internazionali, un sostegno convinto e finora assai poco conosciuto, rivelatosi rilevante per la rinascita del Paese che, sebbene proclamata nel febbraio 1918, venne formalizzata de jure dall'Italia e le altre potenze vincitrici solo nel dicembre del 1922.

La mostra, che è già stata esposta nell'autunno del 2021 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Vilnius, celebra il trentennale del ristabilimento dei rapporti diplomatici bilaterali italo-lituani avvenuto nell'agosto del 1991. Vanno segnalate, in particolare, le lettere indirizzate al presidente del Consiglio Supremo della Repubblica di Lituania Professor Vytautas Landsbergis, intervenuto di persona alla sua inaugurazione e i verbali della Società delle Nazioni del 1920 che documentano il voto a favore della adesione della Lituania che venne espresso solo dall'Italia e pochi altri paesi (Portogallo ed alcuni paesi extra-europei).

Venerdì 10 marzo alle ore 11 presso la Biblioteca Adamkus - in seguito ad un intervento della vice-rettrice della Facoltà di Scienze Politiche e Diplomazia Aistė Žemaitytė dell'Università Vytautas Magnus di Kaunas - il suo Direttore Arūnas Antanaitis introdurrà i professori Andrea Griffante e Egidijus Aleksandravičius che, insieme all'ambasciatore d'Italia in Lituania Diego Ungaro, presenteranno al pubblico il significato della mostra - che verrà successivamente esposta anche presso la Facoltà di Scienze Politiche e Diplomazia dell'Università Vytautas Magnus di Kaunas - e il contesto storico e politico in cui fu possibile che si realizzasse il convinto sostegno italiano alla rinascita dell'indipendenza lituana sia nel periodo 1919-1922 che nel 1991.

La mostra rimarrà presso la Biblioteca presidenziale Valdas Adamkus fino al 23 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile sarà visitabile presso la Facoltà di Scienze Politiche e Diplomazia dell'Università Vytautas Magnus, sempre a Kaunas. (ANSA).