Italia protagonista riforestazione Haiti e Rep.Dominicana

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 06 MAR - Insieme alle ambasciatrici della Unione europea (Ue), Katja Afheldt, e della Svizzera, Rita Hämmerli-Weschke, accompagnato dalla governatrice di Dajabon, Rosalba Milagros Peña, e dal direttore generale dello Sviluppo frontaliero, Ramon Perez Tejada, l'ambasciatore italiano a Santo Domingo Stefano Queirolo Palmas ha inaugurato, alla frontiera con Haiti, la campagna di riforestazione 'Siembra 2023' (Semina 2023).

Il progetto, si legge in un comunicato, "è realizzato dalla ong italiana Avsi, in collaborazione con la start-up fiorentina Treedom, una piattaforma digitale che veicola donazioni verso operazioni di ripiantumazione, a valore di mercato e su base comunitaria".

Avsi, presente con la coordinatrice regionale, Fiammetta Cappellini, e con il responsabile in Repubblica Dominicana, Mario Di Francesco, è il solo socio internazionale della locale Direzione Frontiera, ed è attiva in 39 Paesi e realizza lo stesso progetto anche dal lato haitiano.

Treedom da parte sua, si dice infine, "ha consentito di piantare, dalla sua creazione, più di 5 milioni di alberi (di cui 250 mila ad Haiti e 75 mila in Dominica), tutti catalogati e geo localizzati via satellite, e gode del sostegno di molte grandi imprese internazionali, oltre che italiane e svizzere".

Il progetto, si assicura infine, è in linea con l'agenda verde e digitale, tipica di tutti i partenariati della Ue.

