Design: sconti del 10%-15% per l'Italian Day a Madrid

(ANSA) - MADRID, 06 MAR - Sono diversi i punti vendita che hanno già aderito a una campagna di sconti lanciata dall'ambasciata italiana di Madrid in occasione dell'Italian Design Day, appuntamento internazionale in programma il prossimo 9 marzo: finora, gli esercizi partecipanti, che sono invitati a esibire uno stampino apposito per rendersi riconoscibili come tali, hanno stabilito di applicare saldi oscillanti tra il 10% e 15% su diversi prodotti 'made in Italy'.

Il periodo in cui saranno validi gli sconti varia a seconda del punto vendita: alcuni hanno dato via alla finestra già oggi, altri lo faranno nei prossimi giorni. In ogni caso, l'iniziativa si concluderà il prossimo 20 marzo.

La finestra per aderirvi è aperta fino al prossimo 8 marzo.

La lista completa degli esercizi commerciali partecipanti, che sarà aggiornata nei prossimi giorni, è disponibile sul sito dell'ambasciata di Madrid. (ANSA).