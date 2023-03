Salone del Mobile 2023 presentato a New Delhi con Marva Griffin

(ANSA) - NEW DELHI, 04 MAR - È stato celebrato ieri sera all'Istituto Italiano di Cultura a New Delhi il Design Day, promosso dall'ambasciata d'Italia per presentare l'edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano.

Il momento clou dell'iniziativa ha visto un dialogo tra designer, artisti e operatori del settore, indiani e italiani, caratterizzato dalla presenza di spicco di Marva Griffin, figura storica del Salone, italiana di origine venezuelana, nota in tutto il mondo come "madrina internazionale del design".

Nell'introdurre la discussione, l'ambasciatore Vincenzo de Luca, dopo avere sottolineato il risultato "storico" della visita appena conclusa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ricordato che il Salone attrae un numero crescente di indiani: 4.300 nel 2022, tra operatori o semplici visitatori.

"Quest'anno gli indiani - ha detto de Luca - potranno essere ancora più numerosi grazie alla decisione di avviare una corsia privilegiata per la concessione del visto non solo a Mumbai, come l'anno passato, ma anche a New Delhi". L'ambasciatore, dopo avere citato l'attenzione crescente dell'India per il design e la decorazione di interni made in Italy, ha auspicato si poter vedere vedere presto realizzato il sogno di un evento parallelo con protagonista il design indiano "Made with Italy" o "Made by Italy".

Marva Griffin ha sottolineato l'energia e la visionarietà di molti giovani designer indiani, ricordando di avere visitato l'India cinque volte per esplorare la vitalità creativa del subcontinente e selezionare i talenti da ammettere al SaloneSatellite, lo spazio da lei creato nel 1998, che da allora ha consentito ad oltre 13.000 giovani designer di tutto il mondo di presentare il loro lavoro alla audience internazionale della settimana milanese. (ANSA).