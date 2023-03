Il Messico si illumina con la 7/a edizione Italian Design Day

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 04 MAR - Con focus sul mondo dell'illuminazione, il meglio del disegno e dell'architettura italiana saranno a partire dal 9 marzo a Città del Messico per celebrare la settima edizione dell'Italian Design Day (Idd), iniziativa creata nel 2017 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione (Maeci). L'edizione 2023 dell'iniziativa pensata come strumento di supporto alla promozione di un settore industriale strategico per l'Italia è intitolata: "La qualità che illumina. L'energia del disegno per le persone e per l'ambiente".

"La celebrazione dell'Idd anticipa normalmente l'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano, principale evento del disegno a livello mondiale che quest'anno include anche 'Euroluce', una fiera dedicata al mondo dell'Illuminazione", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara. Il programma di attività, si legge in una nota, prenderà il via lunedì 6 marzo e si svolgerà in diversi spazi fino a venerdì 10. Uno degli spot principali dell'evento sarà la Maison Diez Company dove verranno esibiti diversi oggetti, lampade e pezzi unici nel quadro di un'esposizione curata dalla rivista "Interni".

"Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un evento di qualità, con esposizioni e master class di alcuni tra i migliori creativi, architetti e disegnatori italiani", ha evidenziato da parte sua Giovanni Luca Atena, direttore dell'Agenzia Italiana per il Commercio Esteri (Ice).

L'iniziativa, allestita anche con la partecipazione dell'Istituto italiano di cultura (Icc), conterà con la presenza di importanti attori del disegno e dell'architettura come la disegnatrice d'interni ed esperta in disegno di illuminazione, Ludovica Serafini, così come del lighting designer, Luca Salas Bassani.

Da segnalare anche l'installazione "Armonie contemporanee.

Luci, colori e sapori tra l'Italia ed il Messico", un progetto della disegnatrice di colori Francesca Valan che dove si fondono elementi del design italiano e piatti tipici messicani.

Gli architetti Pier Paolo Peruccio e Alessandro Colombo sono invece i curatori di un altro spot centrale dell'Idd, la mostra "Olivetti in Messico. Disegno, comunicazione e architettura".

L'esposizione si terrà negli spazi della facoltà di disegno dell'Università Anahuac dove verranno esposte 180 opere che rappresentano l'auge culturale e industriale di Olivetti in America Latina. (ANSA).