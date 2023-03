Vietnam, seminario su opportunità per le aziende italiane

(ANSA) - HANOI, 03 MAR - La Camera di commercio italiana in Vietnam ha organizzato ieri ad Hanoi, in collaborazione con Fidinam e Deloitte e il patrocinio dell'Ambasciata italiana in Vietnam e dell'Ambasciata vietnamita in Italia, un seminario dal titolo "Investire in Vietnam: tendenze e opportunità per le aziende italiane".

Tra i relatori, Olderigo Fantacci, Asia Pacific Ice - Deloitte, Alessandro Pedrinoni, amministratore delegato Asia Pacifico - Fidinam, Hoang Thanh Tam, del ministero vietnamita della pianificazione e degli investimenti.

Parlando all'evento, l'ambasciatore italiano Antonio Alessandro ha osservato che il Vietnam è diventato più selettivo nella scelta dei suoi investitori stranieri, passando a essere una destinazione per investimenti a valore aggiunto piuttosto che per la produzione di manodopera a basso costo, oltre a offrire lavoro qualificato, buone risorse umane, ambiente imprenditoriale solido e stabilità politica e sociale.

Alessandro ha poi sottolineato l'importanza di incoraggiare le imprese italiane ad investire in Vietnam e cercare di ridurre il gap tra import ed export, che si sta allargando sempre più, a fronte di un commercio bilaterale in aumento progressivo che ha raggiunto i 6,2 miliardi di dollari nel 2022.

Il seminario ha messo in evidenza come l'aumento del reddito medio abbia trasformato il Vietnam in un redditizio mercato di consumo per i produttori italiani, facilitato anche dall'eliminazione progressiva dei dazi doganali grazie all'accordo di libero scambio Unione europea - Vietnam.

Strategica la creazione di catene del valore integrate, soprattutto quelle che coinvolgono partner giapponesi e coreani, Paesi con i quali il Vietnam ha attiva una forte cooperazione.

Energie rinnovabili, hi-tech e innovazione tecnologica, soprattutto in agricoltura, e trasformazione digitale sono i settori privilegiati, oltre a servizi logistici e salute ed attrezzature mediche. (ANSA).