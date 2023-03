Singapore, memorandum a sostegno delle imprese Fintech-Insurtech

(ANSA) - SINGAPORE, 03 MAR - AssoFintech, Associazione Italiana per il Fintech e l'Insurtech, in collaborazione con la Singapore Fintech Association, hanno sottoscritto oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Singapore un Memorandum of Understanding per sostenere lo sviluppo delle imprese Fintech e Insurtech italiane e singaporeane mediante l'internazionalizzazione delle loro attività di ricerca e sviluppo e delle loro fonti di finanziamento.

"L'applicazione delle tecnologie digitali ai servizi finanziari - ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia Mario Andrea Vattani - ha avviato un processo di inclusione finanziaria che consente alla clientela più svantaggiata e a più basso reddito di avere accesso ai servizi finanziari. Singapore è diventata il fulcro di questa nascente industria con più del 50 per cento della quota del mercato del sud-est asiatico. Le eccellenze italiane presenti nel settore stanno contribuendo a questo sforzo inclusivo e potranno svolgere il ruolo di ponte culturale e economico tra i mercati europei e del sud-est asiatico".

Il documento, predisposto da Federico Cristina, founder di Memento Blockchain, e da Cristiano A. Motto, Ceo di Fairtile, rispettivamente esponenti della Singapore Fintech Association e di AssoFintech, con il supporto di Andrea Monni di Algebra, è stato sottoscritto da Maurizio Bernardo, presidente di AssoFintech - precedentemente alla presidenza della commissione Finanze della Camera e promotore della prima iniziativa conoscitiva sul Fintech in Italia - e da Shadab Taiyabi e Reuben Lim, rispettivamente, presidente e chief operting officer della Singapore Fintech Association.

Il memorandum, da inquadrare all'interno dell'accordo di collaborazione italo-singaporeana per la digitalizzazione siglato tra il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale in Italia e il Ministry of Communication & Information di Singapore, prevede l'avvio di attività di formazione volte ad approfondire i profili economici e tecnologici delle imprese del settore, lo sviluppo dell'ecosistema fintech e insurtech e l'organizzazione di incontri con professionisti del settore e investitori istituzionali.

Il supporto di Ambasciata e Banca d'Italia è stato un elemento cruciale per favorire il dialogo tra le parti e accelerare i processi di convergenza verso obiettivi comuni.

(ANSA).