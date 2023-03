Portogallo: tributo del Parlamento a Fiaccola Benedettina

(ANSA) - LISBONA, 03 MAR - Un lungo e caloroso applauso ha accolto la Fiaccola Benedettina "pro Pace et Europa Una" al Parlamento portoghese riunito in seduta plenaria, nell'ambito di un'iniziativa che mira a diffondere in Italia e all'estero il messaggio di speranza, fratellanza e pace divulgato da San Benedetto, santo patrono d'Europa, e frutto di un gemellaggio tra i comuni di Norcia, Subiaco e Cassino, terre di nascita e formazione del Santo.

Dopo la benedizione del Papa e la visita in Parlamento in Italia, la Fiaccola è arrivata ieri a Lisbona, dove è stata ricevuta presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia in Portogallo Carlo Formosa, alla presenza di oltre cento tour operator e giornalisti, ai quali è stato presentato il progetto che intende anche promuovere presso il settore turistico locale la straordinaria bellezza dei territori delle "Terre di San Benedetto" e le loro eccellenze enogastronomiche.

I sindaci delle tre città sono stati quindi ricevuti dal presidente della commissione Affari Europei del Parlamento portoghese, Luís Capoulas Santos, dal sindaco e dal segretario generale del Comune di Lisbona, oltre che dal rappresentante della Commissione Europea in Portogallo e dal capo dell'ufficio locale del Parlamento europeo. Come sottolineato dall'Ambasciatore Formosa, che ha accompagnato la delegazione italiana negli incontri istituzionali nella capitale, "questa iniziativa non solo mostra la forte valenza e l'attualità degli insegnamenti di San Benedetto, ma evidenzia anche quanto il legame indissolubile fra storia, spiritualità e tradizioni alimenti una capacità unica dell'Italia di offrire incomparabili esperienze di viaggio e di condivisione". Nei prossimi giorni, dopo le celebrazioni che si svolgeranno per l'occasione presso la Cattedrale di Lisbona, il santuario di Fatima e il monastero Benedettino di Singeverga, il gruppo incontrerà i sindaci di Ourém e dell'antica città di Braga. (ANSA).