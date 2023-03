Inaugurato a Vienna il Festival della Letteratura italiana

(ANSA) - VIENNA, 03 MAR - "Vienna, grazie all'Opera fin dal tempo di Maria Teresa, ha contributo alla diffusione della lingua italiana in Europa e nel mondo. Oggi a Vienna presentiamo le novità della letteratura italiana contemporanea tradotti in tedesco, ma presentati in italiano. La lingua di Dante torna quindi di casa, un po' come all'epoca di Metastasio, Da Ponte e Salieri". Così l'ambasciatore Stefano Beltrame nell'aprire la seconda edizione del Festival della Letteratura italiana di Vienna, organizzato dall'associazione La Fonte congiuntamente con l'Istituto Italiano di Cultura e la libreria italiana di Vienna Hartliebs Buecher.

Tra gli autori che partecipano al Festival di questa edizione l'ambasciatore ha segnalato Chiara Gamberale, Claudio Magris e Paolo Di Paolo, Sandra Petrignani e Donatella De Cesare. "Una menzione particolare la vorrei fare per il professor Guido Tonelli, fisico e divulgatore scientifico che ha lavorato presso il Cern di Ginevra e presenta il suo saggio sul concetto del tempo. All'Italia viene infatti universalmente riconosciuta una grande cultura umanistica, ma il Bel Paese è parimenti avanzato anche nella cultura scientifica ed a ricordarcelo dovremmo essere noi per primi", ha aggiunto Beltrame. Il Festival viennese si è aperto venerdì 3 marzo con Giacomo Papi e Sandra Petrignani e proseguirà fino a domenica. (ANSA).