Amb. Lambertini a confronto con rettore Oxford sulla diplomazia

(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - L'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha incontrato oggi il rettore dell'università di Oxford, Lord Chris Patten, nella suggestiva cornice del Lincoln College, per una conversazione sul tema: 'The Art of Diplomacy: Navigating Relationships through Substance and Symbolism'. L'evento è stato organizzato nell'ateneo inglese dalla Oxford University Italian Society (OUIS), in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L'ambasciatore e Lord Patten, che è stato ministro in governi Tory del passato e l'ultimo governatore britannico di Hong Kong nonché protagonista della cerimonia per la restituzione della ex colonia alla Cina, hanno affrontato il tema, più che mai attuale, del difficile equilibrio tra sostanza e forma in diplomazia e di come la diplomazia si adatta all'evoluzione dei tempi e della cultura, con un focus in particolare sulla guerra in Ucraina ed il sostegno di Italia e Regno Unito alla causa di Kiev. Tra i partecipanti all'evento, Sir Ivor Roberts, già ambasciatore del Regno Unito a Roma, la professoressa Cristina Dondi del Lincoln College, e la fondatrice della Ukrainian Society dell'Università di Oxford oltre a tantissimi studenti e studentesse. (ANSA).