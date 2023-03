'Vieni a scoprire l'Italia con Geronimo',incontro a Johannesburg

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg e la Società Dante Alighieri di Johannesburg invitano, per l'11 marzo prossimo, i giovani connazionali di età compresa tra i 7 e i 13 anni ad un evento speciale loro dedicato che si terrà presso la sede dello stesso Consolato Generale.

L'iniziativa si ispira al libro "Geronimo Stilton. Viaggio alla scoperta dell'Italia - Mille meraviglie" e consentirà a chi parteciperà di scoprire l'Italia e le sue eccellenze paesaggistiche, culturali e gastronomiche attraverso attività ludiche, giochi di squadra e assaggi culinari. L'evento sarà anche l'occasione per incontrare famiglie italiane, oltre che coetanei, che condividono l'amore per le proprie origini e per la cultura italiana. (ANSA).