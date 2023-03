Tanzania: incontro governo-Ue, 'relazioni rafforzate'

(ANSA) - NAIROBI, 02 MAR - Le relazioni bilaterali tra Unione Europea e Tanzania escono rafforzate dalla riunione di "dialogo politico" che si è tenuta lo scorso lunedì 27 febbraio a Dar Es Salaam. All'incontro, presieduto dalla Ministra degli Affari Esteri tanzaniana Stergomena Tax e dall'Ambasciatore Ue in Tanzania Manfredo Fanti, ha partecipato, in qualità di membro della delegazione europea, anche l'Ambasciatore d'Italia Marco Lombardi.

Nel corso della riunione, si è discusso di rispetto dei diritti umani, sviluppo democratico, accordi di partenariato economico e riciclaggio di denaro. Altri argomenti hanno riguardato le problematiche dell'Africa Subsahariana, con riferimento alla situazione di Capo Delgado, della Comunità dell'Africa Orientale (Eac), della regione dei grandi laghi. Sono stati anche affrontati i temi dell'aggressione russa all'Ucraina, della sicurezza marittima e della "blue economy", dei cambiamenti climatici e della riforma delle Nazioni Unite.

"Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, le due parti hanno riaffermato il forte partenariato esistente, costruito su decenni di cooperazione e di interessi condivisi, impegnandosi ad approfondire le relazioni economiche, sfruttando le opportunità offerte dalla Global Gateway Strategy - si legge in parte nel comunicato congiunto -, considerando il grande volume di cooperazione in materia di energia tra l'UE e i suoi Stati membri e la Tanzania e la sua importanza strategica, le parti hanno concordato di istituire un dialogo sulla cooperazione energetica".

Nell'ambito delle questioni regionali, Tanzania e Unione Europea si sono scambiate informazioni sulla loro partecipazione alle attività dell'Africa Meridionale sui temi della pace, della sicurezza e delle questioni umanitarie.

"I due soggetti hanno inoltre scambiato informazioni sugli sviluppi nella regione dei Grandi Laghi e nella Comunità dell'Africa orientale" specifica il comunicato congiunto.

L'Ambasciatore Lombardi è intervenuto nell'ambito dei colloqui sulla blue economy, facendo presente l'interesse italiano, anche alla luce dello stanziamento Ue di 110 milioni di euro, ad avere un ruolo propulsore nello sviluppo sostenibile delle coste della Tanzania. Ha sottolineato che l'Italia, grazie al suo settore privato che ha investito a Zanzibar più di 2 miliardi di dollari negli ultimi venti anni, ha le capacità per contribuire in maniera efficace allo sviluppo sostenibile di sistemi di energie rinnovabili, di progetti di acquacultura ed eco-turismo. (ANSA).