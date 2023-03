Media e nuove tecnologie, dibattito a Londra su sfide e sbocchi

(ANSA) - LONDRA, 02 MAR - Il rapporto fra giornalismo e nuove tecnologie - in un momento di transizione per il modello di business dei media, ma anche di consapevolezza ritrovata sulla necessità di garantire all'opinione pubblica fonti d'informazione certificate e di qualità - è stato al centro di un panel organizzato dall'ambasciata d'Italia a Londra con Barabino & Partners UK.

L'evento ha avuto luogo in coincidenza con il quindicesimo anniversario di attività nel Regno Unito della filiazione britannica di questa azienda italiana leader nel mercato della comunicazione e delle pubbliche relazioni, alla presenze di professionisti italiani e britannici. Tra i relatori, Francesco Guerrera, global economics editor di Reuters Breakingviews; Francine Lacqua, volto televisivo ed editor at large di Bloomberg tv; Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times; Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera; e Andrea Scotti Calderini, co-fondatore e amministratore delegato di Freeda; mentre a moderare il dibattito è stata Deborah Bonetti, direttrice dell'Associazione Stampa Estera nella capitale britannica.

Dopo gli indirizzi di saluto di Inigo Lambertini, ambasciatore italiano nel Regno Unito, e di Pietro Como, partner e managing director di Barabino & Partners UK, una tavola rotonda di 45 minuti ha visto gli ospiti scambiarsi opinioni e condividere esperienze su alcuni aspetti chiave dello stato attuale dei mass media italiani e britannici, alla presenza di un pubblico rappresentativo di figure della comunità finanziaria, corporate, mediatica e istituzionale dei due Paesi.

Con le quali non è mancato poi un botta e risposta su temi legati al modo in cui i media britannici e italiani analizzano e utilizzano le tecnologie più innovative per informare le rispettive opinioni pubbliche. Sono state inoltre discusse le tendenze dell'industria mediatica e "le lezioni che i due Paesi possono trarre l'uno dall'altro" per tutelare un giornalismo ad un tempo "di qualità e sostenibile": alla luce dell'obiettivo di rafforzare la sinergia fra piattaforme "tradizionali e contemporanee". (ANSA).