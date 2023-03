Kenya: Ambasciatore Natali incontra il ministro del Tesoro

(ANSA) - NAIROBI, 02 MAR - "Un colloquio molto produttivo, in cui si è discusso di questioni di reciproco interesse in materia di cooperazione allo sviluppo, di commercio bilaterale ed attrattività per gli investimenti italiani". Con queste parole l'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, ha commentato l'incontro di ieri con il Ministro del Tesoro keniano, Prof.

Njuguna Ndung'u.

Il diplomatico e il Ministro hanno discusso di come sviluppare le grandi potenzialità di crescita dei commerci e degli investimenti tra i due Paesi, cercando congiuntamente soluzioni per migliorare ancor di più il "clima per il business", anche per venire incontro ad alcune difficoltà segnalate dai numerosi imprenditori italiani in Kenya.

A tale riguardo, è stata affrontata la questione della doppia imposizione fiscale, con la volontà di riaprire i negoziati relativi al protocollo che emenda la convenzione in merito.

"Si tratta di un tema sicuramente importante per le imprese italiane e per le organizzazioni del terzo settore", ha dichiarato Natali a margine dell'incontro. "Con il Ministro del Tesoro abbiamo discusso anche di altri aspetti che riguardano le importazioni ed il commercio bilaterale, con l'intento comune di definire un quadro più agevole ai fini del rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Kenya". (ANSA).