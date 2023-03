Italia porta 'Tell It Like a Woman' all'Onu per mese delle donne

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - 'Tell It Like a Woman', un film italiano "di donne per le donne" approda domani all'Onu.

L'Assemblea Generale ospiterà un grande evento dedicato alle donne di tutto il mondo, per sensibilizzare su temi quali la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni, e l'empowerment femminile. Cuore del programma sarà la proiezione del film indipendente candidato agli Oscar 2023 e creato dalla no-profit We Do It Together guidata da Chiara Tilesi, che modererà il dibattito con le registe e attrici protagoniste della pellicola.

Apriranno i lavori il rappresentante permanente d'Italia all'Onu e vice presidente del consiglio esecutivo UN Women, ambasciatore Maurizio Massari, la sottosegretaria generale dell'Onu, Melissa Fleming, la direttrice esecutiva di UN Women Sima Bahous, e l'ambasciatrice argentina all'Onu Maria Del Carmen Squeff, che quest'anno faciliterà il negoziato alla 67ma Commissione sullo status delle donne (che prenderà il via il 6 marzo).

Oltre all'Argentina e all'Italia, l'evento è sostenuto dalle rappresentanze permanenti all'Onu di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Cile, Paesi di provenienza delle registe e attrici del film o che hanno ospitato le sue riprese. A rendere possibile l'evento, una serie di sponsor privati fra i quali Intesa Sanpaolo, ILBE, Ferrero e Poste Italiane.

Presentato in anteprima al Taormina Film Festival, 'Tell It Like a Woman' è un'antologia di 7 racconti diretti e interpretati da donne di tutto il mondo. Recitano nel cast dei corti di 15 minuti ciascuno attrici come la vincitrice del David di Donatello Margherita Buy, la Premio Oscar Marcia Gay Harden, Cara Delevingne, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Anne Watanabe e Eva Longoria. Tra le le registe, Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo e Catherine Hardwicke. Il film è candidato agli Oscar, in programma il 12 marzo, per la canzone Applause composta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson. (ANSA).