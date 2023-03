Cipro: giornata del design italiano a Nicosia

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La 'Giornata del Design Italiano' ritorna a Cipro con la settima edizione ed iniziative realizzate in tutto il mondo per promuovere all'estero il meglio dell'arredo, dell'architettura e del design italiano.

Il tema prescelto per l'edizione 2023 è 'La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente'.

Alla base di questa scelta - riferisce l'Ambasciata d'Italia - l'esigenza di porre in sinergia diverse sfaccettature del settore, dalla qualità quale connettore lungo l'intera filiera del design italiano all'energia quale elemento alla base del processo produttivo, dalla sostenibilità e il rispetto per l'ambiente alle persone quale nucleo centrale attorno al quale concepire e sviluppare idee innovative per coniugare funzionalità e benessere.

Per questa edizione, l'Ambasciata d'Italia a Nicosia ha invitato a Cipro in qualità di testimonial la prof.ssa Alba Cappellieri, del Politecnico di Milano - Facoltà di Design, membro del Comitato scientifico dell'Ecole Van Cleef & Arpels di Parigi e della Fondazione Cologni, direttore del Museo del Gioiello in Basilica Palladiana a Vicenza.

La prof.ssa sarà ospite nell'ambito di un incontro dedicato al Design Italiano sul tema 'Tangible and Intangible qualities of Italian Design' insieme all'architetto Margarita Danou in rappresentanza dell'Ordine degli architetti di Cipro, alla prof.ssa Alessandra Swiny della Facoltà Humanities & Social Sciences, Architecture Depatment della University of Nicosia e a Soteris Diakou, Brand Manager e membro del Board of Directors di Ergo Home Group. A moderare l'evento il dott. Claudio Pasqualucci, direttore dell'Istituto per il Commercio Estero, Ufficio responsabile per Cipro, Libano e Siria. A margine dell'evento sarà esposta una mostra celebrativa delle aziende e dei progettisti italiani del comparto design.

L'Italian Design Day 2023 è promosso nell'ambito delle iniziative beIT e Vivere all'Italiana ed è organizzato dal ministero degli Esteri in collaborazione con la direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, l'Associazione per il Disegno Industriale, la Fondazione Compasso d'Oro, Ice Agenzia, il Salone del Mobile, la Triennale di Milano, FederlegnoArredo, la Fondazione Altagamma e Confindustria. (ANSA).