Castaldo (Farnesina) in missione a Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 02 MAR - Il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Teresa Castaldo, accompagnata dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, è stata accolta nella nuova sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) a Tunisi. Lo ha reso noto l'Aics di Tunisi su Facebook, precisando che "l'incontro è stato l'occasione per discutere delle azioni prioritarie della Cooperazione Italiana in Tunisia, incentrate su agricoltura biologica, sostegno al settore privato e formazione professionale". "Ringraziamo la delegazione per il proficuo scambio", conclude la nota. (ANSA)