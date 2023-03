Ambasciatrice Zarra incontra leader di Sì Bulgaria

(ANSAmed) - SOFIA, 02 MAR - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, è stata ricevuta da Hristo Ivanov, Presidente del partito Sì Bulgaria e Co-Presidente di Bulgaria Democratica (DB). Nel corso dell'incontro si è discusso della situazione politica del Paese e delle prospettive per la formazione di un Governo stabile in vista delle elezioni anticipate che si terranno il prossimo 2 aprile. Hristo Ivanov ha ribadito l'importanza della piena integrazione della Bulgaria nel sistema UE, anche attraverso una adeguata riforma della giustizia.

Durante l'incontro sono stati esaminati anche i temi di maggior rilievo per le relazioni bilaterali e per il Paese: l'agenda di riforme interne, lo sviluppo dei trasporti e della connettività nella regione, il ruolo strategico dei Balcani nei settori energetico e securitario. (ANSAmed).